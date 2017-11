Deadpool 2: dopo il trailer spuntano il "nuovo" titolo e la spassosa sinossi!

E allora ci siamo! il nuovo titolo diè arrivato: ora si chiamerà The Untitled Deadpool Sequel . Che sia il titolo "in corso d'opera"? Beh, forse no, forse è proprio il titolo del film...

Certo, dovremo ancora aspettare un po' per capire se ci stiano prendendo in giro con questo titolo oppure no, tuttavia sarebbe veramente epico se lo lasciassero così! E ancora non avete letto la sinossi! Eccola qua:

"Dopo essere sopravvissuto a un attacco bovino quasi fatale, uno chef di una caffetteria sfigurato (Wade Wilson) fatica a raggiungere il suo sogno di diventare il barista più figo di Mayberry, mentre cerca anche di venire a patti con il suo perduto senso del gusto. Mentre cerca di riportare un po' di "pepe" nella sua vita, come pure di ritrovare la strada perduta, Wade deve combattere contro dei ninja, la yakuza e un gruppo di aggressivi e sensuali canini; mentre viaggia in giro per il mondo scopre l'importanza della famiglia, degli amici e del sapore - trovando un nuovo gusto per l'avventura e guadagnandosi l'agognato titolo, scritto su una tazza da caffè, di Miglior Amante del Mondo"

Allora, siete tutti eccitati all'idea di vedere The Untitled Deadpool Sequel? Ditecelo nei commenti!