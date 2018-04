Deadpool 2, Dolby rilascia un nuovo bellissimo poster dedicato al Mercenario Chiacchierone

Ieri il nuovo, entusiasmante trailer ufficiale, mentre oggi è la Dolby ha rilasciare online un nuovo, bellissimo poster dedicato al Deadpool 2 di David Leitch (Atomica Bionda), secondo capitolo delle dissacranti avventure cinematografiche del Mercenario Chiacchierone interpretato da Ryan Reynolds.

Come usanza, il poster gioca ovviamente con la rottura della quarta parete, e vediamo infatti Deadpool con pop corn alla mano e occhiali 3D godersi il suo stesso film in sala insieme ad altri spettatori, anche se comunque resta l'unico ad usare gli occhialini.



Questa l'ironica sinossi ufficiale del film: "Dopo essere sopravvissuto a un attacco bovino quasi fatale, uno chef di una caffetteria sfigurato (Wade Wilson) fatica a raggiungere il suo sogno di diventare il barista più figo di Mayberry,mentre cerca anche di venire a patti con il suo perduto senso del gusto. Mentre cerca di riportare un po' di "pepe" nella sua vita, come pure di ritrovare la strada perduta, Wade deve combattere contro dei ninja, la yakuza e un gruppo di aggressivi e sensuali canini; mentre viaggia in giro per il mondo scopre l'importanza della famiglia, degli amici e del sapore - trovando un nuovo gusto per l'avventura e guadagnandosi l'agognato titolo, scritto su una tazza da caffè, di Miglior Amante del Mondo".



Deadpool 2 vedrà nel cast anche Josh Brolin, Morena Baccarin, Zazie Beetz, Terry Crews, Bill Skarsgard e Brianna Hildebrand, per un'uscita prevista nelle sale italiane il prossimo 15 maggio.