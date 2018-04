Deadpool 2: David Leitch parla della X-Force, nuovi poster e spot promozionale

Mentre sul web si rincorrono rumor e smentite, il regista di Deadpool 2, David Leitch, ha parlato con USA Today della pellicola in arrivo a metà maggio nei cinema di tutto il mondo.

Come saprete la pellicola assemblerà la prima formazione del team noto come X-Force - che poi otterrà un film per la regia di Drew Goddard - ed il regista David Leitch ha stuzzicato i fan del fumetto della Marvel: "Costruendo un team nel classico stile dei film d'azione, c'è spazio per avere un bel po' di conflitti. Deadpool ha difficoltà nel seguire i suoi alleati, non perché non voglia. Probabilmente la sua personalità eccentrica e dalla parlantina no-stop può stancare le persone intorno a lui: non è perché non abbia buon cuore. Alla fine della giornata, vuole essere una persona migliore e fare la cosa giusta, e spesso il suo modo è imperfetto, come per tutti noi".

Nel frattempo, a poco più di un mese dall'uscita nei cinema di tutto il mondo, la Twentieth Century Fox continua la promozione del cinefumetto con Ryan Reynolds proponendo una serie di poster che lo vede come protagonista insieme ai nuovi personaggi del sequel: Domino (Zazie Beetz) e Cable (Josh Brolin). Trovate tutti i poster comodamente nella galleria di immagini qui sotto; oltre a questi, vi proponiamo anche un eccentrico spot promozionale tutto da vedere!