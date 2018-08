Deadpool 2: David Leitch interviene sulla mancata presenza di un personaggio

Deadpool 2 ha riscosso un buon successo e ha retto abbastanza bene al confronto con il primo film. In questi giorni è uscita la versione home-video del film e conseguentemente sono arrivate numerose dichiarazioni sulla lavorazione, soprattuto dal regista David Leitch, che ha raccontato alcuni aneddoti sorprendenti vissuti sul set.

Parlando con Den of Geek, David Leitch ha raccontato alcuni dei momenti più sorprendenti di Deadpool 2. Se non avete ancora visto il film vi consigliamo di NON proseguire nella lettura della news.

Nel corso dell'intervista a Leitch è stata posta una domanda molto interessante, che probabilmente si sono chiesti molti fan.

Perché Jean Gray, interpretata da Sophie Turner, non ha partecipato con un cameo?

"Potrebbe essere stata una di quelle situazioni in cui abbiamo dovuto fare i conti con chi era fisicamente disponibile nel dato giorno e nel dato slot orario in cui dovevamo girare. Siamo già stati abbastanza fortunati di avere qualcuno libero" riferendosi ai cameo di James McAvoy e Evan Peters.

Inoltre Leitch ha spiegato il making of di quella scena:"Abbiamo avuto il supervisore Dan Glass, che aveva lavorato in Matrix, che ha avuto l'idea di lavorare con immagini composite da far poi combaciare. Abbiamo quindi girato la nostra scena sul set di Deadpool e poi abbiamo inviato le varie misure e posizioni della mdp al team di Simon Kingberg sul set di Dark Phoenix, dove hanno girato quello che ci serviva. Dopodiché abbiamo assemblato il tutto. Si è rivelato più facile del previsto, anche perché se avessimo dovuto riunire tutti in una stessa stanza non saremmo riusciti a concludere il lavoro".

Probabilmente l'impegno di Sophie Turner sul set di Dark Phoenix era talmente grande da impedire la sua presenza anche in un semplice cameo per Deadpool 2.