Deadpool 2: il creatore della X-Force la definisce "una versione R-Rated degli Avengers"

Mentre si avvicina l’uscita di Deadpool 2 nelle sale di tutto il mondo, il creatore della X-Force ha parlato della versione cinematografica della sua creazione.

Intervistato da Fandango, Rob Liefeld ha dichiarato che questa incarnazione della sua X-Force è un degno avversario degli Avengers di casa Marvel (Universo Cinematografico Marvel, s’intende) con una sostanziale differenza: questa è una versione degli Avengers più per adulti smaliziati.

“Beh, questa versione, si. Sono molto fiducioso sulla X-Force e credo sia una versione R-Rated degli Avengers in termini di lavorazione. Potete vedere chiaramente quello che la Fox sta costruendo e quello che ha fatto subito dopo l’arrivo degli Avengers. Stanno costruendo pezzo dopo pezzo questo straordinario gruppo di personalità e con attori di talento a cui il pubblico sta rispondendo. Questa X-Force può assolutamente competere con gli Avengers proprio grazie al suo status R-Rated. La X-Force non è un prodotto per famiglie e questo è molto importante. Ce li vedo a costruire un universo intorno a loro proprio come hanno fatto con gli Avengers”.

Il successo garantito dal visto censura “vietato ai minori di 17 anni non accompgnati” è stato paventato proprio dal primo capitolo di Deadpool e poi cavalcato anche da Logan di James Mangold che ha ricevuto persino una candidatura agli ultimi Premi Oscar.

Deadpool 2 è atteso nelle sale il 15 maggio 2018.

Sinossi: Dopo essere sopravvissuto a un attacco bovino quasi fatale, uno chef di una caffetteria sfigurato (Wade Wilson) fatica a raggiungere il suo sogno di diventare il barista più figo di Mayberry, mentre cerca anche di venire a patti con il suo perduto senso del gusto. Mentre cerca di riportare un po' di "pepe" nella sua vita, come pure di ritrovare la strada perduta, Wade deve combattere contro dei ninja, la yakuza e un gruppo di aggressivi e sensuali canini; mentre viaggia in giro per il mondo scopre l'importanza della famiglia, degli amici e del sapore - trovando un nuovo gusto per l'avventura e guadagnandosi l'agognato titolo, scritto su una tazza da caffè, di Miglior Amante del Mondo.