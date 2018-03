Deadpool 2: continuano le riprese aggiuntive e mancano solo 2 mesi al rilascio!

Guai in Paradiso oppure no per? Non ci stiamo capendo molto - sul fatto che queste ulteriori riprese siano davvero un problema oppure no per la pellicola con Reynolds - tuttavia i dubbi ci assalgono, non fosse altro che per le aspettative che un po' tutti abbiamo riposto nel secondo capitolo sul Mercenario Chiacchierone!

I reshoot non sono rari nell'industria cinematografica, anzi: sono previsti e già durante la produzione del film. Ma sembra che, stavolta, le voci girino intorno al dover rigirare scene piuttosto importanti e non minori o di "riempimento". Come tutti i rumor, questo potrebbe sembrare qualcosa di dannoso per il film, ma bisogna anche pensare che, se vengono rifatte, le scene dovrebbero uscire fuori meglio, alla fine. Tuttavia, più le riprese aggiuntive sono vicine al release del film, più la questione si fa preoccupante:

Deadpool 2 è a soli due mesi di distanza dal rilascio in sala ma, almeno secondo l'utente Twitter UnstableGenius, le riprese sul cinecomic sono ancora in piena fase di svolgimento proprio adesso, ecco il post: "UnstableGenius @unstablegen @GailSimone - Stavo camminando tra i camion della produzione di Deadpool2 a Vancouver ieri sera. Pensavo che se avessi urlato "Sono andata in crociera con Gail Simone" forse avri potuto prendr un caffè con Zazie Beets o con Leslie Uggums"

Voi siete preoccupati per il fatto che le riprese di Deadpool 2 siano ancora in corso? Ditecelo nei commenti!

"Dopo essere sopravvissuto a un attacco bovino quasi fatale, uno chef di una caffetteria sfigurato (Wade Wilson) fatica a raggiungere il suo sogno di diventare il barista più figo di Mayberry,mentre cerca anche di venire a patti con il suo perduto senso del gusto. Mentre cerca di riportare un po' di "pepe" nella sua vita, come pure di ritrovare la strada perduta, Wade deve combattere contro dei ninja, la yakuza e un gruppo di aggressivi e sensuali canini; mentre viaggia in giro per il mondo scopre l'importanza della famiglia, degli amici e del sapore - trovando un nuovo gusto per l'avventura e guadagnandosi l'agognato titolo, scritto su una tazza da caffè, di Miglior Amante del Mondo"

Deadpool 2 arriva in sala il 16 maggio 2018.