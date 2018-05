Deadpool 2: il cinecomic con Ryan Reynolds ottiene un CinemaScore A

Dopo aver fatto il suo esordio nelle sale di tutto il mondo, arriva la notizia che Deadpool 2 ha ricevuto un punteggio molto alto al CinemaScore, ovvero A. Questo renderà ancora più rapida la scalata al box-office.

Con un punteggio su Rotten Tomatoes vicino a quello di Avengers: Infinity War, sembra che i fan di tutto il mondo stiano apprezzando non poco il sequel di David Leitch dedicato all’anti-eroe intepretato da Ryan Reynolds. Il film ha ottenuto lo stesso punteggio del suo predecessore, il film originale firmato da Tim Miller e uscito nel 2016. Attraverso un post pubblicato su Twitter, Reynolds ci ha tenuto particolarmente a “ringraziare i fan, i fan e specialmente i fan”.

Su queste pagine trovate inoltre un piccolo ragguaglio sui cameo presenti nella pellicola (non leggetelo se prima non avete visto il film).

Diretto da Leitch, nel cast del film troviamo anche Monica Beccarin, Zazie Beetz, T.J. Miller, Brianna Hildebrand, Shioli Kutsuna, Leslie Uggams e Josh Brolin; quest’ultimo ha recentemente parlato delle riprese aggiuntive della pellicola, fatte per dare più spazio al suo personaggio e per definire meglio la personalità di Domino.

Sinossi: Dopo essere sopravvissuto a un attacco bovino quasi fatale, uno chef di una caffetteria sfigurato (Wade Wilson) fatica a raggiungere il suo sogno di diventare il barista più figo di Mayberry, mentre cerca anche di venire a patti con il suo perduto senso del gusto. Mentre cerca di riportare un po' di "pepe" nella sua vita, come pure di ritrovare la strada perduta, Wade deve combattere contro dei ninja, la yakuza e un gruppo di aggressivi e sensuali canini; mentre viaggia in giro per il mondo scopre l'importanza della famiglia, degli amici e del sapore - trovando un nuovo gusto per l'avventura e guadagnandosi l'agognato titolo, scritto su una tazza da caffè, di Miglior Amante del Mondo.