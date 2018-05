Deadpool 2 chiude il week-end con 125 milioni di dollari al box-office USA

Deadpool 2 ha avuto un inizio con il botto al box-office statunitense. Con la ragguardevole cifra di 125 milioni di dollari nel primo week-end d'apertura, il film di David Leitch non riesce comunque a battere il record del primo film, che incassò 132,4 milioni, diventando il film vietato ai minori dal maggior incasso della storia nel primo week-end.

A livello internazionale Deadpool 2 ha guadagnato 176,3 milioni di dollari, diventando il più grande debutto internazionale della 20th Century Fox, superando X-Men: Giorni di un futuro passato, e scavalcando anche Logan come miglior week-end d'apertura di tutti i tempi per un film vietato ai minori. In tutto il mondo, in totale, il film ha già raccolto la cifra di 301 milioni di dollari.

Dopo aver mantenuto la vetta della classifica per tre settimane, scala al secondo posto Avengers: Infinity War, che ha raggiunto la quota di 595 milioni di dollari. A livello internazionale il film dei fratelli Russo ha toccato quota 1,218 miliardi di dollari. Complessivamente ha raggiunto gli 1,814 miliardi di dollari, diventando il quarto film dal più alto incasso di tutti i tempi.

Ad uscire dalla top 10, dopo ben quattordici settimane, è Black Panther di Ryan Coogler.

Deadpool 2 vede nuovamente Ryan Reynolds nei panni di Wade Wilson/Deadpool, insieme a Josh Brolin nei panni di Cable, Morena Baccarin, Zazie Beetz e T.J. Miller.