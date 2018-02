Deadpool 2: un cartonato italiano ci mostra il mercenario con un amico speciale

Generalmente siamo soliti riportarvi materiale promozionale proveniente in larga misura dagli Stati Uniti, oggi, invece, potrete guardare dopo il salto della notizia un simpatico cartonato del mercenario chiacchierone apparso presso una delle sale cinematografiche di. Nell’immagine è possibile notare comesia in dolce compagnia.

Dopo essere apparso nel primo capitolo della storia dovremo aspettarci di rivedere il fidato unicorno anche nel corso della seconda avventura? Per poter ammirare la foto non dovrete fare altro che scorrere in basso la notizia.

Dopo essere sopravvissuto ad un attacco bovino quasi fatale, uno chef sfigurato di una caffetteria lotta per realizzare il suo sogno di diventare il barista più figo di Mayberry, mentre cerca anche di capire come far fronte con il suo perduto senso del gusto. Nel tentativo di aggiungere un po’ di pepe alla sua vita, oltre ad un flusso canalizzatore, Wade dovrà combattere contro dei ninja, la Yakuza, e un gruppo di cani sessualmente aggressivi, mentre viaggia in giro per il mondo per scoprire l’importanza della famiglia, dell’amicizia e del sapore – trovando un nuovo gusto per l’avventura e guadagnandosi la desiderata tazza di caffè con la dicitura di Miglior Amante del Mondo.

Diretto da David Leitch (V per Vendetta, Atomica Bionda) e sceneggiato da Rhett Reese e Paul Wernick, entrambi già alle prese con lo script del primo capitolo, nel cast artistico di Deadpool 2 troviamo Ryan Reynolds (Wade / Deadpool), Morena Baccarin (Vanessa), Josh Brolin (Nathan Summers / Cable), Brianna Hildebrand (Testata Mutante Negasonica), T.J. Miller (Weasel), Zazie Beetz (Domino), Karan Soni (Dopinder), Leslie Uggams (Blind Al) e Stefan Kapičić (Colosso).

La colonna sonora è stata curata dal compositore Tyler Bates (Watchmen, Guardiani della Galassia), mentre Jonathan Sela (John Wick) riveste il ruolo di direttore della fotografia. David Scheunemann (Atomica Bionda) è stato chiamato, infine, per il reparto scenografico.

Deadpool 2 sarà distribuito dalla 20th Century Fox Italia a partire dal 16 maggio.