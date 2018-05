Deadpool 2 avrebbe potuto includere una scena con Chris Evans nei panni della Torcia Umana

La clip posta durante i titoli di coda di Deadpool 2 sarà anche stata definita “la più bella nella storia nel cinema”, ma gli sceneggiatori Paul Wernick e Rhett Reese hanno rivelato che avevano varie idee per alcune scene che non hanno potuto realizzare, inclusa una che vedeva Chris Evans tornare a vestire i panni della Torcia Umana.

No, non è uno scherzo. Durante un’intervista rilasciata ai microfoni di Uproxx, Wernick e Reese hanno ammesso che avrebbero voluto rivedere la star di Avengers: Infinity War nel ruolo interpretato più di dieci anni fa nei due film dedicati a I Fantastici Quattro.



L'intervistatore Mike Ryan ha dunque domandato agli sceneggiatori se la scena non sia poi stata inclusa a causa di un eventuale rifiuto da parte di Evans, ma pare l’attore non abbia avuto alcun ruolo nello sfortunato destino della clip. Al contrario, questa non è mai stata girata perché il team creativo ha ideato qualcosa di meglio: “No, no. Non siamo mai arrivati a tanto. Qualcuno ebbe l’idea che abbiamo difatti realizzato e concordammo sul fatto che fosse migliore”.

Come emerso nei giorni scorsi, oltre alla scena con la Torcia Umana, il film avrebbe potuto includere anche una sequenza in cui Deadpool tornava indietro nel tempo per uccidere il piccolo Adolf Hitler ancora in fasce. Sebbene questa scena sia stata girata per davvero, non è stata purtroppo inclusa nella versione cinematografica della pellicola, pertanto i fan più curiosi si augurano che venga quantomeno inserita nelle edizioni home video di Deadpool 2.



Vi sarebbe piaciuto vedere Chris Evans effettuare un cameo in Deadpool 2, magari nei panni della Torcia Umana, o preferite che l’attore continui ad interpretare - almeno in ambito supereroistico - solo ed esclusivamente il suo Captain America?