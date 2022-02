Deadpool 2, un attore sostiene di essere canonico per il MCU: chi sarà?

Mentre tutti attendono l'arrivo di Deadpool 3, si torna a parlare di Once Upon a Deadpool, uscito nel 2018 nel tentativo di spingere al botteghino il sequel. Sembra che un personaggio di questo film pensi di essere canonico per il MCU.

Se ricordate, Once Upon a Deadpool ha introdotto Savage nella pellicola, a cui il personaggio di Reynolds racconta il contenuto del film. Questa versione del sequel ha fatto diventare il film PG-13, in modo da poterlo far uscire anche in Cina, dove fino a quel momento non era arrivato. Pur non avendo avuto fortuna negli USA, la nuova versione della pellicola ha infatti raccolto ben 42 milioni in Cina.

Proprio Fred Savage sarebbe il protagonista di un'intervista per ComicBook, dove il giornalista gli ha chiesto se adesso si può ufficialmente considerare un personaggio canonico nel MCU. L'attore ha trovato la domanda molto divertente, e ha risposto in un modo scherzoso che ha fatto sorridere tutti: "Mi chiedi se sono un supereroe, Chris? La risposta è certo che sì, lo sono. Lo sai, mi sono sempre sentito parte della squadra degli Avengers e ora credo che abbiamo una prova empirica. Dunque sto lavorando su una tuta in questo momento, ma credo che sarà un tessuto davvero traspirante... Sfortunatamente si è parlato della "S" (per il logo)".