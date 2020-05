Deadpool 2: trovato l'accordo per la tragica morte di una stunt-woman durante le riprese

I produttori di Deadpool 2 hanno ricevuto una multa di 300.000 dollari a causa della tragica scomparsa sul set del film della stunt-woman Joi Harris, deceduta nel corso della lavorazione. Lo riporta Deadline. TCF Vancouver Productions LTD sarà costretta a pagare la somma di 289.562 dollari in via definitiva dopo le indagini sulla morte di Harris.

WorkSafeBC, società canadese che si occupa di sicurezza sul luogo di lavoro, ha determinato che i produttori non sono riusciti a fornire la necessaria sicurezza alla donna durante la produzione.

Joi Harris, 32 anni, nell'agosto 2017 si trovava sul set di Deadpool 2 a Vancouver, in Canada, e mentre eseguiva il suo primo stunt è rimasta uccisa dopo esser stata sbalzata dalla motocicletta che stava guidando, schiantandosi contro la finestra di un edificio che si trovava lì accanto.



In seguito al tragico incidente la produzione del film venne interrotta per un breve periodo. Prima di lavorare a Deadpool 2, Joi Harris è stata la prima donna afroamericana autorizzata a competere attivamente nelle gare organizzate dall'American Motorcyclist Association.

Sul set del film vennero riscontrate ben cinque violazioni e nel comunicato WorkSafeBC spiega il motivo della multa:"Lo scopo principale di una sanzione amministrativa è motivare il datore di lavoro a conformarsi ai requisiti di salute e sicurezza sul lavoro e mantenere i luoghi di lavoro sicuri".

TCF Vancouver Productions LTD ha violato diverse regole importanti e le negligenze si sono rivelate decisive: l'incapacità di garantire la sicurezza e la salute di tutti i lavoratori non identificando i pericoli e valutando e controllando i rischi dell'attività lavorativa, mancata garanzia che lo stunt-man si sia conformato al regolamento indossando un casco durante l'uso della motocicletta, mancata supervisione rispetto alla sicurezza sul luogo di lavoro, nessuna indicazione fornita allo stunt-man e nessuna indicazione al lavoratore d'indossare la protezione durante la lavorazione.



