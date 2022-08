Deadpool 2, Aaron Taylor Johnson rifiutò un ruolo!

Rifiutare un ruolo nel secondo capitolo di Deadpool, considerato il larghissimo successo del primo capitolo, per poi buttarsi fra le braccia della Sony interpretando un altro super, parrebbe una mossa atipica. Ma Aaron Taylor Johnson l'ha fatto davvero, buttandosi poi fra le braccia del regista David Leitch nel suo nuovo Bullet Train.

Un giovane indeciso, questo talentuoso Aaron Taylor Johnson. O magari un semplice accavallamento di ingaggi. Delle due l’una, è stato lui stesso a rivelarlo in una nuova intervista con The Hollywood Reporter, nella quale ha parlato dei suoi ultimi film appena usciti o attualmente in lavorazione. Ha persino azzardato che Kraven sarà diverso da qualunque Marvel, per una ragione molto specifica. L’intervista in realtà nasceva come promozione del suo ruolo in Bullet Train con Brad Pitt, diretto da David Leitch, ma ha permesso a Johnson di parlare del presente, del futuro e persino di un passato che non si è mai avverato.

Quel passato avrebbe potuto vederlo ricoprire un ruolo nel secondo capitolo di Deadpool, affidato alla regia di David Leitch dopo che il primo film era andato alle sapienti mani di Tim Miller (lo stesso che ieri salutava il rinnovo di Love Death & Robots 4). Nonostante il successo del primo capitolo, il secondo è stato accolto più freddamente, il che potrebbe aver fatto gioco a Johnson, in retrospettiva, nel momento in cui ha rifiutato di prendervi parte. Questo il suo lungo racconto: "Non penso che nelle nostre carriere ci sia il pilota automatico, quindi un po’ ci credo al destino e alla fortuna. Mi sento fortunato e fortunati siamo stati nel riuscire di girare questo film [Bullet Train] durante una pandemia. Ho sempre voluto lavorare con Brad Pitt. Ho sempre voluto fare un film su un palcoscenico di Los Angeles. Questo è stato l'ennesimo film che mi sono combattuto”.

A quel punto, Johnson ha ricordato la situazione Deadpool: “Questo era uno di quei copioni interessanti in giro per la città e David Leitch in realtà mi aveva chiesto di essere in Deadpool 2 anni fa. All’epoca lo incontrai, ma decisi di non farlo. Quindi quando è arrivato questo, ho detto: ‘Ehi, ti ricordi di me?’. E lui: ‘Certo, mi piaci come attore’. Quindi ero tipo: ‘Figo, che mi dici di questo personaggio?'. E lui diceva: ‘Mettiti in fila, amico. Ci sono tipo altri dieci attori che vogliono questo lavoro e hanno un nome più grande del tuo’. Quindi non mi aspetto che questo ruolo mi venisse assegnato direttamente, ero disposto a lottare per averlo. Quindi penso di essere al timone perché sto lavorando sodo. Ma cerco anche di manifestare ciò che sento e, a volte, l'universo funziona a modo mio”.

