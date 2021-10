Deadlock, ecco il trailer pieno d'azione del nuovo film con Bruce Willis!

Abbiamo recentemente visto Bruce Willis in Hard Kill, un action movie che non ci ha convinti del tutto. Adesso l'attore è pronto a tornare in sala con un altro film d'azione, Deadlock, di cui è arrivato oggi il trailer.

In questa pellicola Willis interpreta Ron Whitlock, un criminale vendicativo che dopo la morte di suo figlio uccide due poliziotti e guida un gruppo di mercenari a prendere il controllo di una centrale energetica. Qui cattura decine di ostaggi, e minaccia di inondare l'intera città. Al fianco dell'attore ci sarà Patrick Muldoon, che interpreta Mack Carr, un operaio ex ranger dell'esercito che riesce a sfuggire ai mercenari e a organizzare una resistenza.

Muldoon è un attore che ha molta confidenza con i film d'azione. Tra le sue pellicole sul genere più conosciute ricordiamo Starship Troopers, Arkansas e, più recentemente, The Card Counter. Ci aspettiamo dunque molto da lui in quanto "ostacolo" sulla via di Willis.

Deadlock sarà disponibile negli USA in sala e on-demand a partire dal 3 Dicembre, e conterà nel suo cast anche Matthew Marsden, Lorenzo Antonucci e Jared Bankens. Come vediamo nel trailer la pellicola mischia azione e suspense a battute e dialoghi divertenti. Un po' lo stile già visto nei film migliori di Bruce Willis e con cui l'attore ha confidenza.