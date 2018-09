Deadline conferma: Cavill è fuori, Michael B. Jordan potrebbe essere il nuovo Superman

Qualche minuto fa, il The Hollywood Reporter (che, ricordiamo, è un sito piuttosto affidabile) ha lanciato una bomba che ha scosso tutto il web: la Warner Bros. Pictures avrebbe interrotto i rapporti con Henry Cavill, il quale lascerà il ruolo di Superman al cinema.

Sebbene il The Hollywood Reporter sia un sito affidabile, ergo la notizia dovrebbe essere confermata al 99%, spiegavamo che, finché non arrivava una conferma ufficiale da parte delle due parti interessate oppure da un altro sito affidabile, bisogna prendere il tutto con le 'pinze'.

A confermare il report del THR ci pensa, però, Deadline, un altro sito autorevole e affidabilissimo. Anche Deadline conferma di aver sentito la stessa cosa è che la Warner Bros. avrebbe interrotto i rapporti lavorativi con Henry Cavill in seguito a delle trattative sfumate tra le due parti e l'interessamento, da parte, dell'attore di far parte della serie tv dedicata a The Witcher. Deadline conferma, inoltre, che la Warner è seriamente interessata a lanciare il film su Supergirl, lasciando da parte il personaggio di Superman per svariati anni.

Quindi Superman è "morto", cinematograficamente parlando? A quanto pare, no. Deadline aggiunge una piccola notizia assente nel report di THR. Stando al sito, la Warner avrebbe considerato dei nuovi attori per la parte dell'Uomo D'Acciaio come parte del "reset" dell'Universo Cinematografico DC, in primis c'è quello di Michael B. Jordan. A quanto afferma il sito, la Warner sarebbe interessata ad affidare la parte di Superman all'attore di Black Panther "nel corso degli anni", ma, chiaramente, questo è tutto da vedere.

Insomma, ora manca solo la conferma ufficiale.