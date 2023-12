Dead or Alive, le attrici del cast si allenarono per 4 mesi in vista del film!

Non sempre le aspettative sono capaci di trasformarsi in realtà. Questo è stato sicuramente il caso di Dead or Alive, pellicola del 2006 con protagonista Jamie Pressly che, secondo quanto raccontato dall'attrice, ha avuto non pochi problemi dal punto di vista del lavoro sul set e della produzione.

I motivi del flop di Dead or Alive sono molteplici ma alcuni sembrano essere legati principalmente al modo in cui la troupe estera e il cast non furono in grado di incastrarsi e, soprattutto, di capirsi. Nonostante ciò moltissimi attori lavorarono a tamburo battente per realizzare un film che fosse in grado di trovare l'apprezzamento da parte del pubblico. Le stesse attrici accolsero negativamente il fatto che il film fosse poco aderente alla storia del gioco.

Le problematiche legate al film non limitarono le attrici ad impegnarsi al massimo, soprattutto dal punto di vista della preparazione fisica per i propri ruoli. Prima dell'inizio effettivo delle riprese della pellicola, tutto il cast femminile si allenò per oltre 4 mesi nel cercare di avvicinarsi il più possibile, dal punto di vista fisico, ai propri personaggi di riferimento. Il lungo allenamento avvenne poco prima che la produzione del film cominciasse in Cina.

Se vi va di scoprire qualcosa in più riguardo il film, vi consigliamo la nostra recensione di Dead or Alive. Cosa ne pensate? Raccontatecelo nei commenti!