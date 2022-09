Dead for a Dollar, guardate lo spettatore trailer del nuovo western diretto da Walter Hill

Il nuovo film di Walter Hill si è finalmente mostrato al pubblico di tutto il mondo quando, in attesa del debutto alla Mostra del Cinema di Venezia, Quiver Distribution ha pubblicato il primo trailer ufficiale del western Dead for a Dollar.

La storia, come si evince anche dal trailer che trovate come al solito all'interno del player presente nell'articolo, è quella del veterano cacciatore di taglie Max Borlund, che si trova nel profondo del Messico per incontrare il giocatore d'azzardo professionista (nonché fuorilegge) Joe Cribbens, un nemico giurato che ha mandato in prigione anni prima: Max si trova in quelle terre dimenticate da Dio per una missione molto delicata, trovare e restituire Rachel Kidd, la moglie di un ricco uomo d'affari che è stata rapita dal temibile Buffalo Soldier Elijah Jones.

L'impressionante cast di Dead for A Dollar comprende Christoph Waltz, Willem Dafoe e Rachel Brosnahan, oltre a Brandon Scott, Warren Burke, Benjamin Bratt, Hamish Linklater e Guy Burnet. Il film sarà presentato in anteprima alla 79esima edizione della Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia, nella sezione Fuori Concorso.

Per Walter Hill, autore di una serie di film cult come The Driver, I guerrieri della notte e 48 ore, si tratta dell'ennesima regia per un western, dopo I cavalieri dalle lunghe ombre, Geronimo e Wild Bill, dedicato alla figura del famoso pistolero Wild Bill Hicock. Ad oggi l'ultimo film del regista è Nemesi, uscito nel 2016.

Quali sono le vostre aspettative? Ditecelo nei commenti!