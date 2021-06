Dead for a Dollar, Christoph Waltz e Willem Dafoe nel nuovo western di Walter Hill

Walter Hill sta tornando: il regista de I Guerrieri della Notte e 48 Ore è fermo dal 2016, anno in cui il suo Nemesi non riuscì a convincere la critica venendo travolto di recensioni negative. Il nuovo progetto del nostro è un western intitolato Dead for a Dollar e potrà contare su due nomi di primo livello.

Come trapelato in queste ultime ore, infatti, saranno Williem Dafoe e Christoph Waltz i protagonisti di questo Dead for a Dollar, film che vedrà quindi il ritorno di Hill ad uno dei suoi generi preferiti, quel western tante volte affrontato in carriera con piglio sempre unico e originale.

Il regista si occuperà anche della sceneggiatura del film, che ci racconterà una storia ambientata a Chihuahua, New Mexico, nel 1897: qui incontreremo Max Borlund (Waltz), un famoso cacciatore di taglie ingaggiato per mettersi sulle tracce di Rachel Price, moglie del celebre uomo d'affari Nathan Price nonché donna ritenuta eccessivamente progressista per l'epoca.

La donna, secondo le informazioni ottenute da Borlund, sarebbe stata rapita da un disertore dell'esercito americano, da cui sarebbe quindi tenuta in ostaggio. Nel corso della sua ricerca, a Borlund toccherà fare i conti con il suo nemico di sempre, Joe Cribbens (Dafoe), giocatore d'azzardo in passato spedito in carcere proprio dal nostro cacciatore di taglie.

Vi incuriosisce questo Dead for a Dollar? Cosa pensate della filmografia di Walter Hill?