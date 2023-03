Dead by Daylight, è ufficiale: Blumhouse e James Wan realizzeranno il film!

Dead by Daylight arriverà sul grande schermo. Ad annunciarlo è stata Behaviour Interactive, casa di produzione del celebre videogioco survival horror, che collaborerà insieme a Blumhouse e Atomic Monster di James Wan per portare al cinema il nuovo adattamento.

Il vicepresidente esecutivo di Behaviour, Stephen Mulrooney, ha affermato che "Atomic Monster e Blumhouse sono i partner ideali per un progetto come questo". Successivamente Wan, il fondatore e CEO di Atomic Monster e celebre regista di film horror, ha elogiato Dead by Daylight e il suo universo in una nota ufficiale:

"In Dead by Daylight il team di Behavior ha creato una lettera d'amore al mondo dell'orrore, costruendo un ambiente incredibile pieno di villain terrificanti, perfetto per un adattamento cinematografico spaventoso", ha dichiarato. "Siamo grandi fan del gioco di Atomic Monster e siamo entusiasti di collaborare con Blumhouse per portare questo mondo spaventosamente viscerale sul grande schermo".

Al momento non sono state rivelate informazioni sul casting e non sono trapelati dettagli sulla trama, mentre Jason Blum sarebbe attualmente alla ricerca di un regista e uno sceneggiatore. Wan, Blum e Mulrooney saranno tutti produttori del film con Rémi Racine di Behaviour Interactive, Michael Clear e Judson Scott di Atomic Monster, Ryan Turek di Blumhouse e Russell Binder di Striker Entertainment.

Secondo voi quale dei tanti personaggi del gioco seguirà questo adattamento? Ditecelo qui sotto nei commenti! In attesa di nuovi aggiornamenti, vi ricordiamo che quest'anno arriverà al cinema The Nun 2, sempre prodotto da James Wan.