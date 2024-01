Dead by Daylight, grosse novità sul film tratto dal videogame: parla la Blumhouse

Il videogioco Dead by Daylight diventerà un film targato Blumhouse, e in queste ore il produttore Ryan Turek ha offerto un prezioso aggiornamento in merito al progetto di adattamento cinematografico.

Dopo l'immenso successo del film Five Nights at Freddy's, altro film Blumhouse tratto da un videogame horror, la casa di produzione farà infatti un altro tentativo in questo campo, realizzando un film basato sul popolare videogioco Dead by Daylight. Ryan Turek ha parlato dello stato attuale del progetto in una nuova intervista con Collider e ha anticipato come le lezioni apprese dall'adattamento di Five Nights at Freddy non potranno che aiutare il film Dead by Daylight: nello specifico, Turek ha osservato quanto bene i fan abbiano reagito alla realizzazione di un film basato su un videogioco che fosse molto fedele al materiale originale, e si prevede dunque che questo approccio sarà ripreso anche per Dead by Daylight.

"Posso confermare che uno dei progetti su cui sono attivo è Dead by Daylight, che è l'adattamento cinematografico di un gioco che esiste da circa sette anni", ha spiegato Turek. "Lo considero come una celebrazione del genere horror, cosa che il videogioco stesso in effetti è. Ciò che abbiamo imparato da Five Nights at Freddy's è che, ovviamente, l'obiettivo deve essere orientarci verso i fan e realizzare un adattamento del videogioco per loro. C'è molto entusiasmo intorno al progetto, e stiamo riflettendo sulle strade da percorrere."

