La dea fortuna: Edoardo Leo e Stefano Accorsi protagonisti del nuovo film di Ozpetek

Ferzan Ozpetek ha annunciato il suo nuovo film direttamente su Instagram. Il regista ha infatti postato una foto di Edoardo Leo, Stefano Accorsi e Serra Yilmaz, sua storia collaboratrice, intenti a firmare i contratti per il suo nuovo progetto: La dea fortuna.

Potete trovare il post originale in calce alla notizia.

Al momento sappiamo pochissimi dettagli sul film, ma possiamo trarre qualche importante informazione dai vari hashtag dell'annuncio. Possiamo infatti dedurre che la sceneggiatura è stata scritta da Silvia Ranfagni e Gianni Romoli, e che il film sarà prodotto dalla R&C Produzioni in collaborazione con Warner Bros Entertainment Italia e Faros Film.

Oltre ai tre attori già citati, il film vedrà nel cast anche Jasmine Trinca. La dea fortuna firmerà il ritorno sul grande schermo di Ozpetek dopo Napoli Velata, film uscito nel 2017 che vedeva come protagonisti Giovanna Mezzogiorno e il lanciatissimo Alessandro Borghi, premiato ai recenti David di Donatello per la sua interpretazione di Stefano Cucchi in Sulla Mia Pelle.