De Sica e Boldi di nuovo insieme? Cinepanettone in arrivo a Natale 2020

Spesso letteralmente demoliti dalla critica e in tempi più recenti anche dai risultati al botteghino i cinepanettoni contano comunque, ancora oggi, uno zoccolo duro di fan che non aspetta altro che vedere nuovamente riunito il due che fece il successo di 20 anni di film di Natale, quello composto da Christian De Sica e Massimo Boldi.

Desiderio esaudito due anni fa, quando dopo più di un decennio di separazione artistica, litigi e chiarimenti i due si ritrovarono per Amici Come Prima, che comunque con i cinepanettoni storici non aveva troppo in comune pur riprendendone alcuni stilemi.

Pare, comunque, che i fan della coppia riceveranno un graditissimo regalo anche per questo primo Natale post-COVID: secondo quanto annunciato da una pagina Facebook solitamente molto affidabile, De Sica e Boldi sono infatti al lavoro su un nuovo cinepanettone da produrre in tempi record in vista di un possibile arrivo in sala proprio per le prossime festività natalizie.

La notizia non ha ancora trovato conferme ufficiali e niente è ancora trapelato relativamente a trama o cast del film: quel che è certo è che se la cosa dovesse essere confermata saranno in tanti a gioire per il ritorno di una coppia storica del cinema comico italiano. Di recente, intanto, Massimo Boldi ha parlato del tradimento della sua ex-compagna.