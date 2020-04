Prima de Il Re dei Re nessun film in lingua inglese aveva mostrato il volto di Gesù

La rappresentazione di figure religiose è sempre stata un grosso problema, basta pensare che per alcune religioni la raffigurazione del divino è addirittura cosa vietata: a maggior ragione sconveniente poteva sembrare, dunque, adattare il volto del figlio di Dio per farlo apparire sul grande schermo, rischio mai corso prima de Il Re dei Re.

Era il 1961 quando la Metro-Goldwyn-Meyer cominciò a distribuire nelle sale statunitensi il film diretto da Nicholas Ray, kolossal che decise di farsi carico di una responsabilità che fino ad allora nessuna grande distribuzione in lingua inglese aveva voluto assumersi.

Si pensi ad esempio anche a pietre miliari del cinema come Ben-Hur, che di Gesù si limita a mostrare le mani, o ad altri film che ce lo presentano al massimo di spalle. Toccò all'allora trentacinquenne Jeffrey Hunter, dunque, il compito di dar volto per la prima volta a Gesù in una produzione cinematografica, risultando di fatto uno spartiacque nella storia del cinema.

Il film, stasera in onda su Rete 4, nelle sue quasi tre ore di durata segue le vicende raccontate nei Vangeli, narrando la vita di Gesù dalla nascita a Betlemme fino alla morte per crocifissione, concludendosi poi con la resurrezione e l'ultimo compito lasciato agli Apostoli sulle rive del Tiberiade.