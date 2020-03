Prima de Gli Eterni, Kumail Nanjiani venne scartato a un provino per Agents of S.H.I.E.L.D

Nel corso di una nuova intervista concessa al magazine Men's Health, Kumail Nanjiani ha rivelato di aver sostenuto tempo fa un provino per il serial Agents of S.H.I.E.L.D., mentre adesso si ritrova tra i protagonisti di uno dei cinecomic dei Marvel Studios più attesi: Gli Eterni.

L'attore pakistano ha aggiunto che il provino fu sostenuto da lui anni prima di essere scelto da HBO per la sit-com che poi lancerà la sua carriera, ovvero Silicon Valley. Adesso, invece, l'attore è pronto per entrare nell'Universo Cinematografico Marvel dalla porta principale con uno dei film più attesi della Fase 4 e che condirà il 2020 dei Marvel Studios, il secondo film dell'anno per loro dopo Black Widow (di cui vi invitiamo a recuperare il trailer finale, diffuso un paio di giorni fa).

"Era come un sogno irrealizzabile", ha ammesso l'attore sul suo entrare a far parte dell'universo Marvel, "ma sono stato molto strategico nel cercare di realizzarlo", Nanjiani si riferisce qui al fatto di aver rifiutato delle parti secondarie in altri cinecomic recenti (senza rivelare quali) in modo tale da non azzerare le sue possibilità di ottenere un ruolo di rilievo in un futuro film. E chiaramente non avrebbe mai interpretato il ruolo stereotipato di una spalla appassionata di tecnologia. "Mi dicevo che non volevo solo far parte di un film Marvel, volevo essere un supereroe della Marvel".

Ne Gli Eterni, infatti, l'attore interpreta il personaggio di Kingo, che - almeno sullo schermo - sarà una star di Bollywood dei nostri giorni. Men's Health descrive questo personaggio come un essere cosmico molto potente ma anche piuttosto arrogante. L'attore fa compagnia nel ricco cast a nomi quali Richard Madden, Angelina Jolie, Gemma Chan, Kit Harington, Don Lee, Lia McHugh, Salma Hayek e Barry Keoghan.

Diretto da Chloé Zhao, Gli Eterni approderà nelle sale americane il 6 novembre 2020. Per altri approfondimenti, vi rimandiamo alle recenti polemiche sul boicottaggio del film e al servizio fotografico dello stesso Nanjiani.