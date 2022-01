Prima de La fiera delle illusioni: dove vedere in streaming i film di Guillermo Del Toro

Il trailer ufficiale de La fiera delle illusioni ha anticipato l'arrivo al cinema del nuovo film di Guillermo Del Toro, che sarà nelle sale italiane a partire da domani 27 gennaio.

Adattamento cinematografico del romanzo omonimo scritto da William Lindsay nel 1946 (diventato l'anno successivo un film diretto da Edmund Goulding ma già di per sé ispirato o comunque molto 'vicino' allo storico cult Freaks di Tod Browning), il nuovo film del regista premio Oscar è una grande parabola sulla ciclicità del mondo dello spettacolo, percorsa attraverso un'enciclopedica riproposizione dei tropi del cinema noir, tanto a livello tematico quanto sopratutto a livello visivo. E, rappresentando, più che un punto d'arrivo, quasi una vera e propria reinvenzione del cinema di Guillermo Del Toro - che questa volta i mostri, i freak, quasi li osserva attraverso occhi nuovi - abbiamo riunito in un unico posto tutti i precedenti film dell'autore messicano, per aiutarvi a recuperarli prima di entrare in sala.

Ecco qui sotto una rapida guida allo streaming dei film di Guillermo Del Toro:

Cronos - non disponibile

- non disponibile Mimic - noleggio o acquisto su Google Play, Chili, Apple, Amazon

- noleggio o acquisto su Google Play, Chili, Apple, Amazon La spina del diavolo - non disponibile

- non disponibile Blade II - noleggio o acquisto su Tim Vision, Amazon

- noleggio o acquisto su Tim Vision, Amazon Hellboy - in abbonamento su Netflix

- in abbonamento su Netflix Il labirinto del fauno - noleggio o acquisto su Tim Vision

- noleggio o acquisto su Tim Vision Hellboy: The Golden Army - in abbonamento su Sky e NOW

- in abbonamento su Sky e NOW Pacific Rim - in abbonamento su Infinity

- in abbonamento su Infinity Crimson Peak - in abbonamento su Amazon Prime Video/Starz

- in abbonamento su Amazon Prime Video/Starz La forma dell'acqua - in abbonamento su Disney Plus

In queste ore è stato inoltre diffuso il primo teaser trailer di Pinocchio, nuovo film di Del Toro - per la prima volta alla regia di un musical e di un lungometraggio animato (in stop-motion) in arrivo su Netflix a dicembre 2022.