Deathstroke, il film mai realizzato con Joe Manganiello tra Jason Bourne e Tom Clancy

Ospite del Justice Con per parlare tra le altre cose della sua recente comparsa in Zack Snyder's Justice Lague, Joe Manganiello ha svelato dei nuovi dettagli sul film mai realizzato di Deathstroke, il villain che nei piani originali del regista di Watchmen avrebbe avuto un ruolo nella timeline Knightmare di Justice League.

"Voglio chiarire che non c'era ancora una sceneggiatura, ma un'idea di partenza. Era uno schema su come si sarebbe sviluppata la storia" ha spiegato l'attore. "Erano coinvolti personaggi come Adeline Kane e i giovani Wintergreen e Talia al Ghul. La mia sceneggiatura prevedeva anche una storia di origine della spada e dei legami con la Lega degli Assassini."

Nel raccontarne le atmosfere, Manganiello ha parlato di una pellicola a metà tra Tom Clancy e Jason Bourne: "Era una sorta di storia in stile Tom Clancy, oppure Bourne Identity, un dramma politico e militare che raccontava di come ha dedicato la vita al suo paese per ciò in cui credeva. Essendo stato pugnalato alle spalle, non sapeva di chi fidarsi."

Voi cosa ne pensate? Vi sarebbe piaciuto vedere un film dedicato a Deathstroke? Fatecelo sapere nei commenti. Intanto, vi ricordiamo che il personaggio doveva comparire insieme a a Batgirl nel film di Batman di Ben Affleck, anch'esso mai realizzato.