DCUniverse, James Gunn conferma: si ispirerà a Justice League Unlimited e Young Justice

I fan del DC Universe sono in attesa di conoscere i primi risultati concreti del terremoto causato dall'arrivo di James Gunn e Peter Safran nella sala dei bottoni: il regista di The Suicide Squad sembra avere le idee chiare al riguardo, come dimostra la sua trasparenza per quanto riguarda le sue principali fonti d'ispirazione.

Dopo aver resistito alla carica dei fan infuriati per l'addio di Henry Cavill al DC Universe, Gunn si è infatti concesso come suo solito a un po' di botta e risposta sui social, confermando anche le voci che lo volevano interessato a trarre spunto anche da serie animate come Justice League Unlimited e Young Justice.

A precisa domanda, il buon James ha infatti risposto con un perentorio "assolutamente", come potete leggere nel tweet che vi riportiamo. La cosa sembra d'altronde avere decisamente senso, dal momento in cui tanto Justice League Unlimited quanto Young Justice sono riuscite, nel corso degli anni, a raggiungere quel bilanciamento tra eroi più noti e altri meno conosciuti che sembrerebbe essere il risultato a cui Gunn vuole puntare con forza.

Cosa ne dite? Conoscete le serie in questione? Pensate possano offrire buoni spunti? Diteci la vostra nei commenti! David Ayer, intanto, ha negato di aver incoraggiato le critiche a James Gunn e al DC Universe.