DCU, Zack Snyder fa l'imbocca a lupo a James Gunn: 'Sono molto curioso della sua saga'

Zack Snyder sta pensando già al suo prossimo film dopo la saga di Rebel Moon, ma i supereroi DC rimarranno sempre nel suo cuore e anche il regista, come tutti i fan, non vede l'ora di scoprire la nuova saga di James Gunn.

Nel corso di una recente intervista promozionale per l'uscita del suo nuovo film Rebel Moon: Parte 2 - La Sfregiatrice, che arriverà in esclusiva sulla piattaforma di streaming on demand Netflix da domani 19 aprile, l'autore di 300, Watchmen e Justice League ha fatto il suo personale in bocca al lupo all'amico ed ex collaboratore James Gunn, che fu sceneggiatore del suo acclamato remake dell'horror Dawn of the Dead, film che segnò la regia d'esordio di Zack Snyder nel lontano 2004.

"Ormai dovreste conoscermi, sono un libro molto aperto e dico sempre le cose che penso. Per quanto riguarda il DCU di James Gunn non posso che essere emozionato e curioso, e gli faccio i miei migliori auguri. Ho davvero la sensazione che, se i personaggi vengono trattati con riverenza e con un approccio corretto alla loro mitologia, sarò tra fan numero uno della saga. Vediamo cosa succede. Sono piuttosto emozionato, come detto. Voglio dire, so che Superman uscirà molto presto, quindi sono molto molto curioso di vedere come sarà."

In passato, James Gunn ha dichiarato di aver parlato con Zack Snyder, che lo ha chiamato personalmente per esprimere il suo supporto verso il nuovo DCU in sviluppo presso i DC Studios. La saga, lo ricordiamo, inizierà quest'anno con la serie tv animata Creature Commandos e si sposterà sul grande schermo con Superman, in uscita l'11 luglio 2025.

