DCU, le ultime novità sulla saga confermate (o smentite) da James Gunn

È iniziato un nuovo anno. Uno degli universi più floridi, il DCU, non tarda ad essere ricco di novità in arrivo. Ma quante di queste sono effettivamente attendibili? Quali scartare come bufale o semplicemente rumor? Facendo invidia ai moderatori di professione, è proprio James Gunn in persona a confermare o ribaltare il risultato.

Gunn è molto attivo sui social, soprattutto quando si tratta di dichiarazioni o risposte a ferventi teorie sull'universo DC.

"Ragazzi. Se l'ho detto una volta l'ho detto mille volte. Tutto quello che c'è in giro è una str*****a, a meno che non venga da me. La gente non conosce nemmeno lo scrittore dello show. Come pensate che possano sapere l'età del personaggio?", ha dichiarato Gunn riferendosi alla tanto discussa età di John Stewart.

Questa volta su r/DCULeaks (Reddit), pagina che sembra essere ferrata sulle ultime novità del DCU, si è parlato di un nuovo film, che sarebbe incentrato su Plastic Man. DCULeaks ha anche parlato del film di Huntress: esso sarebbe incentrato su Helena Bertinelli. L'ultimo rumor condiviso riguarda l'abbandono del lavoro di sceneggiatura di The Brave and the Bold da parte di John Logan. Avendo diffuso delle notizie apparentemente corrette in passato, il sub-reddit ha raggiunto più credibilità, e dunque diverse persone cominciano a fomentarsi per un possibile film sui due personaggi.

Ma James Gunn ha posto fine a molte di queste teorie. Per esempio, il co-CEO dei DC Studios ha rivelato che in primis Logan non sarebbe proprio stato coinvolto nella scrittura del film. Ma tra i tanti commenti, non ce n'è uno su Plastic Man e Huntress. Come mai? Che siano delle voci verosimili?

