DCU, una star di Black Adam vuole unirsi a James Gunn...ma non è The Rock

John Stewart/Lanterna Verde è uno dei personaggi del film animato Green Lantern: Beware My Power e successivamente compare anche nel film animato in tre parti Crisi sulle Terre Infinite. Ad interpretare il personaggio è in entrambi i casi Aldis Hodge, che nell'ultima intervista rilasciata a Comicbook ha parlato del suo futuro.

Hodge ha parlato della possibilità di tornare nel personaggio nella prossima serie live action Lanterns:"Sono aperto a tutto. Mi piacerebbe vivere il resto della storia di Hawkman perché avevamo dei piani incredibili per lui. Ma anche con John Stewart in una sorta di ruolo in live action. Ho doppiato John Stewart nella parte animata per anni ormai. Phil LaMarr ha passato il testimone. Saluto Phil perché sono un grande fan del suo lavoro, ma se diventasse un adattamento cinematografico, assolutamente. Uno dei miei sogni da ragazzo era essere John Stewart in live action, quindi sì".



Annunciata all'inizio del 2023 come parte della prima fase del franchise di James Gunn e Peter Safran, Lanterns sarà una serie live action del DC Universe con protagonista il personaggio di John Stewart, e il suo predecessore come Lanterna Verde, Hal Jordan. Nathan Fillion sarà Guy Gardner nel prossimo Superman: Legacy e potrebbe apparire anche in Lanterns.



"La serie si inserisce nella storia generale che stiamo raccontando attraverso i diversi film e serie tv" ha spiegato Gunn riguardo Lanterns "Troveremo questa antica minaccia sulla Terra e questi ragazzi sono essenzialmente dei super-poliziotti su 'Distretto Terra'".