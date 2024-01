DCU, sorpresa: la prima regia di James Gunn per la saga non sarà Superman: Legacy!

Le riprese di Superman: Legacy sono sempre più vicine, ma a quanto pare il regista James Gunn esordirà personalmente nel nuovo franchise DCU molto prima dell'attesissimo film dedicato al nuovo Uomo d'Acciaio.

Sul social network Threads, infatti, James Gunn ha svelato di essere il regista delle voci di Creature Commandos, rispondendo ai fan curiosi di conoscere il suo coinvolgimento nella serie tv animata che uscirà nel corso del 2024 e che sarà ufficialmente il primo titolo del DCU: il regista, che ha scritto tutti gli episodi dello show, ha confermato di essere stato anche il responsabile della regia del cast principale della serie, dirigendo il lavoro di doppiaggio. Si tratta del primo compito ufficiale svolto 'sul campo' dall'autore, che nonostante sia impegnato a sviluppare tutto il franchise del DCU in qualità di direttore creativo e co-presidente dei DC Studios, a quanto pare è deciso a ritagliarsi del tempo per lavorare attivamente anche ai singoli progetti.

Il cast principale di Creature Commandos comprende attori di prim'ordine come David Harbour, Maria Bakalova, Frank Grillo, Sean Gunn - che interpreterà Weasel e G.I. Robot nella serie, ma anche Maxwell Lord in live-action nel DCU - e molti altri, con Viola Davis e Steve Agee che torneranno rispettivamente nei panni di Amanda Waller e John Economos. Recentemente è stato confermato che anche Anya Chalotra di The Witcher farà parte di Creature Commandos, nel quale interpreterà Circe.

Creature Commandos non ha ancora una data d'uscita ma arriverà nel corso del 2024. Superman: Legacy è atteso per l'11 gennaio 2025, con le riprese che inizieranno a marzo.