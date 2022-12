DCU: il regista di Shazam! si prende gioco dei rumor sulle cancellazioni di James Gunn

Nelle ultime ore sono fioccate tantissime indiscrezioni sui principali personaggi del vecchio DC Universe che si sarebbero visti cancellati i rispettivi sequel da James Gunn e Peter Safran. Ma una conferma non c'è e il regista di Shazam! Fury of Gods ironizza proprio su questo: "Vi prego, ditemi di più sui miei sequel".

Atmosfera apocalittica, di grande tabula rasa, aleggia nelle ultime ore intorno al nuovo DC Universe di James Gunn e Peter Safran. Nel breve vuoto di potere di cui ha fatto le veci il CEO David Zaslav di Warner Bros. Discovery, sembrava che almeno i membri della Justice League furono al sicuro. E che anzi alcuni – su tutti il Superman di Henry Cavill – fossero pronti al ripescaggio dopo lunga assenza. Le ultime di The Hollywood Reporter in merito alla gestione Safran-Gunn ci dicono il contrario.

Wonder Woman si è vista direttamente cancellare il terzo capitolo in sviluppo e lo stesso è accaduto per il sequel di Black Adam con Dwayne Johnson. Nel frattempo, Jason Momoa potrebbe abbandonare Acquaman dopo Il Regno Perduto, mentre sembra che Henry Cavill non tornerà mai come personaggio di Superman. E pensare che Walter Hamada aveva in progetto di farlo tornare con un gigantesco crossover di Crisi sulle Terre Infinite, questo cancellato mesi or sono.

Certo, la stessa sequela di rapporti di THR e Deadline ha fatto sapere che non c’è ancora l’intenzione definitiva di rebootare la Justice League, ma semplicemente di mettere in naftalina per un po’ quella vecchia direzione del DCU, magari scommettendo stavolta su altri personaggi. Ma di fronte a tutte queste indiscrezioni tutt’altro che confermate da annunci ufficiali, c’è chi si è risentito. Della serie: “Pretendete di saperne più voi di noi”. Si tratta di David F. Sandberg, regista di Shazam! Fury of Gods.

Prima ha ironizzato sulla bolla di notizie in merito con un’immagine su twitter: “Vorrei ci fossero più articoli e discussioni sul mio argomento preferito, i film DC. Sarebbe bello sentire qualche rumor, speculazione, etc.”. Poi ha risposto a chi gli chiedeva se fosse vero che “Zachary Levi sarà licenziato dal ruolo di Shazam e immediatamente riassunto come Clayface”. Infine, sempre ironicamente, ha confermato che sì, “d’ora in poi Rachel Zegler interpreterà qualunque ruolo. O meglio, solo i ruoli chiave”.

Trovate tutti gli sfottò a mezzo twitter in calce a questo articolo.