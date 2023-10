DCU, il regista Matthew Vaughn conferma: 'Ho incontrato James Gunn'

Dopo essersi tagliato fuori dalla corsa alla regia del prossimo film di 007 James Bond, il regista Matthew Vaughn ha invece aperto alla possibilità di unirsi alla scuderia del nuovo DCU di James Gunn e Peter Safran.

Nel corso di una recente intervista con il famoso podcast Happy Sad Confused Vaughn, famoso per aver diretto numerosi cult tratti dal mondo dei fumetti come Kingsman: The Secret Service e Kick-Ass, e che nei mesi scorsi è stato un nome spuntato più volte tra le tante indiscrezioni pubblicate dagli insider (in particolare per quanto riguarda il film corale The Authority) ha confermato di aver incontrato James Gunn e Peter Safran per discutere della possibilità di dirigere uno dei titoli di lancio del DCU dei DC Studios. Tuttavia, il regista ha spiegato che è attualmente impegnato sui progetti di Kick-Ass e Kingsman, per i quali svilupperà nuovi capitoli nel 2024.

"La DC mi ha contattato, si, posso confermarlo, ho parlato con Gunn e Peter", ha rivelato Vaughn. "Mai dire mai, anche se in questo momento mi sto divertendo a creare le mie cose. Il franchise DC è in buone mani, al momento posso solo dire che staremo a vedere cosa succederà...".

Ricordiamo che tra i primi progetti del DCU ci sono Superman: Legacy, Batman: The Brave and the Bold, Supergirl: Woman of Tomorrow, Swamp Thing e The Authority (oltre alle serie tv Waller, Booster Gold, Lanterns, Paradise Lost e Creature Commandos): di questi film, solo Supergirl e The Authority al momento non hanno un regista associato, dato che gli altri saranno diretti rispettivamente da James Gunn, Andy Muschietti e James Mangold.

Matthew Vaughn si unirà al team? Vi terremo aggiornati.