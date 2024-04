DCU, la reazione di James Gunn alle ultime dichiarazioni di Zack Snyder

Come vi abbiamo riportato in questi giorni, il regista di Batman v Superman e Justice League Zack Snyder ha parlato del nuovo DCU di James Gunn, che sarà sostanzialmente un reboot del suo DCEU o Snyder-Verse, facendo l'imbocca a lupo al suo ex collega e collaboratore.

"Ormai dovreste conoscermi, sono un libro molto aperto e dico sempre le cose che penso. Per quanto riguarda il DCU di James Gunn non posso che essere emozionato e curioso, e gli faccio i miei migliori auguri. Ho davvero la sensazione che, se i personaggi vengono trattati con riverenza e con un approccio corretto alla loro mitologia, sarò tra fan numero uno della saga. Vediamo cosa succede. Sono piuttosto emozionato, come detto. Voglio dire, so che Superman uscirà molto presto, quindi sono molto molto curioso di vedere come sarà", ha dichiarato l'autore di Watchmen e 300.

Dopo la pubblicazione di questa intervista di Zack Snyder sulle testate di settore di tutto il mondo, sul social network Threads un fan ha chiesto una replica a James Gunn e il regista di Superman ha dichiarato: “Non avevo letto questa dichiarazione, ma per me non è niente di nuovo: sapevo che Zack ci supporta perché mi aveva già mandato un messaggio personale. È stato incredibilmente di supporto durante tutto questo processo." In precedenza, su X, James Gunn aveva rivelato: "Zack mi ha contattato per esprimere il suo sostegno nei confronti delle mie scelte per la nuova DC. È davvero un grande".

Superman sarà il primo film cinematografico che darà inizio al nuovo DCU, e uscirà l'11 luglio 2025. Per altri contenuti guardate la nuova foto dal set di Superman.

