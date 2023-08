DCU: quali personaggi e attori del DCEU torneranno nel reboot di James Gunn?

Il reboot del DCU di James Gunn è in pieno corso di svolgimento, ma in attesa di saperne di più finora è stato confermato che alcuni personaggi e attori del vecchio DCEU torneranno anche nella prossima incarnazione della saga.

Di chi si tratta e quanti sono? Ebbene, contando anche il possibile ritorno di Margot Robbie come Harley Quinn, che le ultime indiscrezioni danno per certo, attualmente sono sette i personaggi e/o attori del DCEU che torneranno nel DCU.

La prima è Viola Davis, che sarà ancora una volta la spietata Amanda Waller in una serie tv spin-off standalone di The Suicide Squad tutta dedicata a lei, Waller, in uscita in esclusiva sulla piattaforma di streaming Max come parte del Capitolo Uno: Dei e Mostri del DCU; il secondo è John Cena, che tornerà a vestire i panni di Peacemaker nella seconda stagione della serie tv omonima, creata scritta e diretta da James Gunn come primo spin-off sequel di The Suicide Squad; il terzo è Steve Agee, interprete proprio in The Suicide Squad e Peacemaker dell'agente John Economos, che tornerà sia nella serie animata Creature Commandos (il primo progetto in assoluto del DCU, in uscita su Max) sia in Waller; il quarto è Sean Gunn, fratello di James, che interpreterà ben due ruoli da doppiatore in Creature Commandos, quello di Weasel (già interpretato in live-action in The Suicide Squad) e quello del nuovo personaggio GI Robot (è la seconda volta che Sean interpreta due personaggi in un progetto del fratello James, dopo il doppio ruolo di stand-in per Rocket Raccoon e quello di Kraglin in Guardiani della Galassia).

Proseguendo, il DCU vedrà anche il ritorno i Xolo Mariduena, la star di Cobra Kai che ha appena esordio al cinema con il nuovo film DC Blue Beetle (James Gunn in persona ha dichiarato che Blue Beetle è il primo superiore del DCU, mentre il primo film sarà Superman: Legacy) e infine quello di Jason Momoa: l'attore sarà visto a dicembre in Aquaman & The Lost Kingdom, l'ultimo film prodotto dal vecchio DCEU, ma secondo quanto riportato farà parte del DCU nei panni di un altro personaggio.

