DCU: Peacemaker 2 è canonica? James Gunn risponde alla domanda

Il regista James Gunn, di recente nominato CEO dei DC Studios, ha rivelato alcuni importanti dettagli narrativi sulla seconda stagione della serie tv "Peacemaker".

Dopo una serie di film non esaltanti nel mondo DC, il regista e direttore creativo ha deciso di realizzare il reboot di alcune pellicole con protagonisti i più famosi supereroi dei fumetti. Mentre i fan si chiedono da chi potrebbe essere composta la nuova Justice League, il regista ha dichiarato che non torneranno Ben Affleck e Henry Cavill nei ruoli di Batman e Superman.

Nel frattempo, Gunn ha scelto alcuni attori con cui continuare a lavorare e tra questi si ritrova John Cena, che aveva già parlato del futuro di Peacemaker, eroe che l'attore ed ex wrestler interpreta non solo nel lungometraggio, ma anche nell'omonima serie. Adesso a parlare è il regista: ha affermato, infatti, che la seconda stagione della serie verrà rilasciata prima di Waller.

Mantenere John Cena nei panni di Peacemaker ha sollevato molte domande, soprattutto in merito al fatto che la serie possa essere canonica o meno: in sintesi, il regista ha spiegato che, nonostante Peacemaker 2 riprenda da dove si era interrotto Superman, la stagione non può essere considerata tale. Infatti, stando alle ultime dichiarazioni, solo alcuni episodi della prima stagione si possono definire canonici nel DC Universe.

