DCU non sarà Multiverso! Fuori Affleck dentro Pattinson? Zaslav: 'No a quattro Batman'

Il canto del cigno della vecchia, fallimentare direzione DC Films sembrava un tentativo maldestro di "copiare" (era il tempismo a farlo pensare) il Multiverso MCU. Ma ora David Zaslav lo dice chiaro a James Gunn e Peter Safran: "Non avremo quattro Batman". Cosa comporta? Chi rimane e chi se ne va? Cosa succede al DCU?

Avete capito bene. Nonostante i piani per The Flash – pubblicizzato come una delle più grandi produzioni di DC, ma anche una delle più a rischio dopo la scia di Ezra Miller – sembra che la nuova fase che avrebbe inaugurato durerà ben poco. In fondo, il film multiversale della DC era un insieme di tutto ciò che la vecchia amministrazione andava rappresentando e di cui la nuova – David Zaslav in primis, ora anche James Gunn e Peter Safran in prima linea – vorrebbe fare piazza pulita.

Lo rivelerebbe un incontro fra il nuovo CEO di Warner Bros. Discovery e i nuovi dirigenti dei DC Studios, riportato da The Wrap: "Penso che nei prossimi anni vedremo molta crescita e molte opportunità intorno a DC, ma non ci saranno quattro Batman. E quindi parte della nostra strategia tirare fuori di tutto dalla DC, cosa che faranno James e Peter. Penso che i loro nomi abbiano entusiasmato i fan. Penso che entusiasmeranno tutti per molto tempo”. A pochi giorni dall’arrivo infatti, James Gunn ha già dato il là a tantissime idee: riprendere la Justice Society dopo Black Adam, ma anche (forse) distribuire la leggendaria Ayer’s Cut di Suicide Squad.

Ovviamente questo discorso chiarisce l’intenzione di rendere il DCU più unitario nel nuovo piano decennale, abbandonando i vari microfranchise in favore di un'unica versione di ogni eroe. Ma The Wrap ha interpretato l’incontro, fra le righe, come la volontà di abbandonare anche il concetto stesso di Multiverso. A questo punto non rimane che fare due conti. Il Batman di Keaton sarebbe stato un ritorno noìstalgico pensato solo per Batgirl – ora cancellato – e The Flash.

Sappiamo che quest’ultimo conterrà anche il Batman di Ben Affleck e che quest’ultimo ha anche un cameo nel secondo capitolo di Acquaman, ma sembra anche aver dichiarato l’intenzione di abbandonare Caped Crusader nel prossimo futuro. Non rimane che il Batman di Robert Pattinson e forse sarà proprio lui a essere mantenuto, visto che Zaslav non ha toccato i piani per l’universo di Matt Reeves e anzi i lavori continuano a pieno ritmo su The Penguin con una nuova villain.

Se si dovesse optare solamente per Pattinson, sareste d’accordo? Ditecelo nei commenti!