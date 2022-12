DCU, nel meme shock James Gunn è Joker: 'un malato di mente' che spara in faccia ai fan!

Sono molti i sostenitori di James Gunn come nuovo capo del DC Universe assieme a Peter Safran, nonostante l'ondata di cancellazioni con cui ha aperto il suo mandato. Lo SnyderVerse è finito e i vecchi fan sono più divisi che mai. In questo video paragonano Gunn all'Arthur Fleck di Joaquin Phoenix: non ci vanno per il leggero!

Non deve essere stato facile per Gunn e Safran, esattamente all’inizio di ottobre, prendere le redini di un universo tanto in perdita – ma al contempo, tanto amato da alcuni irriducibili – e farne piazza pulita per costruire qualcosa di nuovo. Abbiamo sempre visto James Gunn come il volto buono di questo settore tutto dedito ai cinecomic: un regista nudo e crudo e non qualcuno costretto a ragionare secondo le logiche dell’industria. Tanto da vedersi esautorato momentaneamente dai Marvel Studios fra il secondo e il terzo capitolo dei Guardiani della Galassia.

Ora invece di trova nei panni di un nuovo Kevin Feige, ma la sua posizione è molto più delicata. Perché prende in mano uno delle proprietà intellettuali più in perdita di una delle grandi major più in perdita. E si trova, sotto la guida del CEO di Warner Bros. Discovery, David Zaslav, a doverla rendere l’IP di punta di tutta WBD a suon di cancellazioni e licenziamenti: il più sofferto, sicuramente, quello di Henry Cavill da Superman. C’è chi si schiera dalla loro invitando i fan a dargli il beneficio del dubbio, come Zachary Levi di Shazam.

Ma nonostante l’amore per i film di James Gunn, i suoi tagli stanno indispettendo molti fan. Un reel in particolare circolato su Instagram – che trovate in calce all’articolo – lo associa alla figura di Arthur Fleck – il Joker di Joaquin Phoenix – nella scena in cui va ospite al talk show di Murray (Robert DeNiro). Alla luce di questa comparazione, Gunn diventa “un malato di mente solitario in una società che lo abbandona”, pronto a sparare in faccia ai vecchi fan DC (associati a Murray). Ma forse il video non è davvero contro di lui, visto che, ci dice la scena, quel trattamento i fan se lo sarebbero anche meritato.

Voi che ne pensate, per ora, della guida di James Gunn? Sicuramente è un ottima notizia la sua intenzione di creare maggiore sinergia fra DC Studios e DC Comics, affinché i film seguano passo passo i fumetti (ma anche viceversa).