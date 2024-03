DCU, Karen Gillan del MCU vuole essere Poison Ivy per fare l'amante di Harley Quinn

Il direttore creativo del DCU e co-presidente dei DC Studios James Gunn ha confermato che Elizabeth Debicki non sarà la nuova Wonder Woman al posto di Gal Gadot, ma cosa ne penserà della proposta di Karen Gillan di interpretare Poison Ivy?

In queste ore, infatti, l'attrice di Jumanji, che ha lavorato con il regista nella famosa e acclamata trilogia di Guardiani della Galassia avendo interpretato il ruolo di Nebula nella saga del Marvel Cinematic Universe, si è proposta di assumere la parte della nuova Poison Ivy, famosa villain di Batman, un personaggio che i fan della DC chiedono da anni di rivedere al cinema, dove in passato è stata interpretata solo da Uma Thurman nel famoso Batman & Robin del 1997.

Nello specifico, parlando con i colleghi di ScreenRant, Karen Gillan ha detto di voler interpretare Poison Ivy per fare l'amante di Harley Quinn, in riferimento alla famosa relazione che i due personaggi hanno intrapreso sia nei fumetti che nell'acclamata serie tv animata di Harley Quinn: "Una versione di Poison Ivy che ha una relazione con Harley Quinn sembra una cosa eccezionale da vedere al cinema!", ha detto la star parlando del suo ruolo da sogno per il DCU. Da notare che è la seconda volta che Karen Gillan si propone per Poison Ivy, dato che l'anno scorso ai microfoni di Total Film l'attrice aveva detto: "Ho sempre pensato che Poison Ivy fosse un personaggio davvero divertente da interpretare. Ma per James interpreterei qualsiasi personaggio, perché lavorare con lui è stata una delle più grandi gioie della mia carriera finora."

