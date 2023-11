DCU, Joel Kinnaman vuole essere nella saga di James Gunn:'Datemi un altro personaggio!'

Joel Kinnaman è una delle star di The Suicide Squad di James Gunn nel ruolo di Rick Flagg, già interpretato in Suicide Squad di David Ayer. Ora che Gunn è impegnato con Peter Safran nella costruzione del nuovissimo DC Universe, Kinnaman ha pubblicamente confessato di essere interessato a farne parte in qualsiasi ruolo.

"Penso che vorrei interpretare un personaggio completamente nuovo. Non parlo con James [Gunn] da un po' ma forse parteciperò ed interpreterò cattivo peggiore" ha dichiarato l'attore.

Secondo James Gunn, il canone DC Universe inizierà nel 2024 con Creature Commandos:"Niente sarà canonico fino a Creature Commandos del prossimo anno, una sorta di aperitivo del DCU, e poi un tuffo maggiormente profondo nell'universo con Superman: Legacy. È un impulso molto umano voler capire tutto in ogni momento ma penso che sia giusto essere confusi su ciò che sta accadendo nel DCU dal momento che nessuno ha ancora visto nulla del DCU" ha dichiarato Gunn sulla rivoluzione DC.

Joel Kinnaman è famoso anche per aver interpretato il ruolo di Alex Murphy in RoboCop e per le sue partecipazioni a diverse serie tv di successo come The Killing e House of Cards. Dopo esser stato scelto per il ruolo di Rick Flagg nel criticatissimo Suicide Squad di David Ayer, Kinnaman è stato confermato da James Gunn nella sua versione più recente, uscita nel 2021

Su Everyeye potete leggere la recensione di The Suicide Squad - Missione suicida.