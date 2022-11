DCU, Jason Momoa risponde ai rumor su Lobo: 'I fan saranno contentissimi'

Nei giorni scorsi, Jason Momoa ha parlato di un progetto nel nuovissimo DCU che si prepara a essere lanciato alla Warner Bros. Discovery grazie a James Gunn e Peter Safran e la star di Aquaman ha velatamente fatto riferimento alle voci che i fan stanno continuando a spargere in questi giorni, il riferimento è ovviamente al personaggio DC di Lobo.

Sebbene Momoa non abbia esattamente confermato la notizia, la star ha giocato d'astuzia durante il suo press tour per la promozione del suo nuovo film Netflix Slumberland. In una recente intervista, ha evitato di confermare se interpreterà l'antieroe suggerendo ai fan che farebbero meglio a essere "entusiasti" per le prospettive del nuovo DCU.

"Devo ovviamente continuare a battere le palpebre, quindi non c'è modo di uscirne senza ammiccare, ma sarebbe fantastico se ciò accadesse", ha detto Momoa in un'intervista a CBR. "Sono felice che al timone ci siano [James] Gunn e [Peter] Safran, che sono così in sintonia con il mio cuore. Quindi sono in buone mani e credo che i fan dei fumetti di tutto il mondo saranno molto entusiasti".

Questo misterioso 'progetto da sogno' di Jason Momoa era stato accennato nei giorni scorsi dall'attore in un post sul suo profilo ufficiale del social network Instagram dopo la conferma ufficiale del ritorno di Henry Cavill: le speculazioni e le teorie sono già partite - sui social i fan le provano tutte, da un nuovo Justice League al ritorno di Zack Snyder, di cui Momoa è stato uno degli irriducibili - ma al momento la verità è che non ci sono indizi riguardo questo fantomatico nuovo film DC, quindi come ha già detto Jason Momoa non possiamo che invitarvi a rimanere sintonizzati.

Gunn e Peter Safran, i nuovi capi dei DC Studios, non hanno ancora rivelato i piani ufficiali per il futuro del franchise. La prima dichiarazione pubblica del duo è stata condivisa sul profilo Twitter di Gunn, dove ha affermato che sono già al lavoro per pianificare il futuro del franchise, compreso il racconto della "storia più grande di sempre".

"Come nuovi (e primi in assoluto) amministratori delegati dei DC Studios, Peter e io pensiamo che sia importante riconoscere voi, i fan, e farvi sapere che abbiamo ascoltato i vostri diversi desideri per il futuro della DC. Anche se la nostra capacità di interagire su Twitter è stata ridotta a causa del carico di lavoro delle nostre nuove posizioni, stiamo ascoltando e siamo aperti a tutto mentre intraprendiamo questo viaggio, e continueremo a farlo per i prossimi anni".