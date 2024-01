DCU: James Gunn svela il team della nuova saga nella foto di inizio anno

Dopo aver aggiornato sullo stato della produzione di Superman: Legacy, il regista e sceneggiatore James Gunn ha svelato sui social una nuova foto che ritrae l'intero staff del DCU, il nuovo franchise di Warner Bros basato sui personaggi DC Comics.

"2023, che anno! Molti dei miei momenti preferiti non posso postarli a causa degli spoiler", ha scritto James Gunn sul post Threads che potete trovare in calce all'articolo, "ma eccone comunque alcuni, dalle fughe alle anteprime, passando per le stanze degli scrittori, per i tour pubblicitari fino alla diffusione delle ceneri di mio padre in Irlanda. Il 2023 è stato un anno di duro lavoro e sfide incredibili, ma anche di tanti momenti meravigliosi. Famiglia, amici, cani e film. Grazie a tutti coloro che hanno reso quest'anno così fantastico."

Quindi, chi abbiamo accanto al regista di Superman: Legacy? Da sinistra a destra, ci sono Chantal Nong Vo (vicepresidente della produzione, produttrice di The Suicide Squad), Jeremy Slater (sceneggiatore capo di Moon Knight), Christina Hodson (sceneggiatrice di Harley Quinn: Birds of Prey, The Flash), Drew Goddard (sceneggiatore di Daredevil), Christal Henry (co-showrunner di Waller), Tom King (sceneggiatore della DC Comics e pilastro del nuovo DCU), Galen Vaisman (Vice Presidente dello Sviluppo Creativo e produttore di The Flash) e ovviamente Peter Safran (co-CEO dei DC Studios).

