DCU, James Gunn svela 3 attori del vecchio DCEU che torneranno nella nuova saga

Dopo aver svelato cosa sarà canonico nel DCU e cosa sarà da escludere, il regista e co-ceo dei DC Studios James Gunn ha anche confermato tre attori del vecchio DCEU che torneranno ufficialmente nella saga reboot di Warner Bros basata sui personaggi DC Comics.

Nel rispondere alle domande dei fan sul social network Threads, infatti, James Gunn ha anticipato che Xolo Mariduena, Viola Davis e John Cena saranno gli attori del DCEU che torneranno anche nel DCU: il ritorno di Xolo Maridueña nei panni di Blue Beetle seguirà i deludenti incassi al botteghino del film omonimo, ad oggi arrivato a quota 125 milioni di dollari, John Cena riprenderà il ruolo di Peacemaker nella seconda stagione della sua serie tv stand-alone, a sua volta sequel del film The Suicide Squad di James Gunn, pubblicato al cinema e su HBO Max nel 2021, mentre Viola Davis riprenderà il ruolo di Amanda Waller sia nella serie tv spin-off Waller sia come doppiatrice per la serie tv animata Creature Commandos (che avrà un cast ricchissimo che include anche David Harbour, Frank Grill, Maria Bakalova, Indira Varma, Zoe Chao, Alan Tudyk, Sean Gunn e Steve Agee).

Lo stesso James Gunn ha descritto Creature Commandos come la prima uscita "canonica" del DCU, il che conferma che l'imminente Aquaman e il Regno Perduto sarà l'ultimo film del DCEU e non avrà alcun legame con il futuro DCU di Gunn e Peter Safran. Non è dato sapere, a questo punto, se Jason Momoa tornerà nel DCU nei panni di Aquaman o assumerà la parte di un altro personaggio, mentre è ancora incerto il futuro di Gal Gadot nei panni di Wonder Woman e quello di Margot Robbie nei panni di Harley Quinn.

Vi terremo aggiornati, restate sui canali di Everyeye.