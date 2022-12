DCU, James Gunn smentisce: niente annuncio del piano decennale e nuovi progetti!

No, James Gunn e Peter Safran non annunceranno tutti i progetti del nuovo piano decennale per il DC Universe in un evento convention fissato al 6 gennaio. Il rumor circolava già da un po', ma Gunn non ha pietà delle indiscrezioni poco affidabili e l'ha smentita in tronco. Cosa annuncerà allora?

“No, non è vero”. Dice solo questo James Gunn, nuova guida dei DC Studios assieme a Peter Safran, a chi gli chiede se fosse vera l’indiscrezione che lo voleva pronto ad annunciare i nuovi piani in lavorazione da settimane ormai. La data fissata era il 6 gennaio dell’anno pronto a scoccare. E l’indiscrezione, ripresa da molte testate, circolava già da qualche tempo sui social e sul web. Tra festività natalizie e impegni manageriali, James Gunn ci ha messo un po’ più del solito a smentirlo. Ma ancora una volta, per gli insider poco attendibili non c’è tregua.

Tutto è nato quando Gunn ha affermato che avrebbe annunciato un paio di progetti ad anno nuovo, ma da lì si è gonfiata la dichiarazione parlando addirittura dell’intero piano decennale. Quello di cui il CEO David Zaslav di Warner Bros. Discovery aveva parlato in una telefonata con gli azionisti di alcuni mesi fa, rimasta famosa. Non si faccia confusione: quel piano c’è ed è sul tavolo, semplicemente Gunn non lo annuncerà tutto insieme.

Proprio in merito ai troppi rumor circolati negli ultimi mesi – presi in giro dal regista di Shazam – e alle reazioni fin tropo accese dei fan, si era espresso Gunn: "Una delle cose di cui io e Peter eravamo consapevoli quando abbiamo accettato il lavoro come capi dei DC Studios era una certa minoranza di persone online che poteva essere a dir poco chiassosa e scortese. Le nostre scelte per il DCU si basano su ciò che crediamo sia il meglio per la storia e il meglio per i personaggi DC che esistono da quasi 85 anni. Forse queste scelte sono fantastiche, forse no, ma sono fatte con cuore sincero e integrità e sempre tenendo a mente le storie nella loro globalità”.

Ma quella minoranza di utenti scortesi continua a farsi sentire: in un nuovo meme, James Gunn è stato accostato a un malato di mente prendendo come esempio una scena di Joker con Joaquin Phoenix.