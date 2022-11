DCU, James Gunn sfida Marvel: 'Stiamo creando la più grande storia mai raccontata'

James Gunn sembra aver preso molto sul serio il suo nuovo ruolo di Presidente - fa strano dirlo - del DC Universe assieme a Peter Safran. Tanto da dover rivedere molte abitudini "nerd", fra cui dialogare coi fan su twitter. Ma ora ci torna per fare una promessa enorme, che sfida qualunque altro franchise.

James Gunn ha sempre usato twitter come valvola di sfogo, ma anche come formidabile linea di contatto diretto con i fan. Lui, più di chiunque altro, ha sviluppato un dialogo costante negli ultimi anni: smentendo voci, chiarendo dubbi e anticipando progetti. Ma soprattutto rispondendo direttamente, spesso tweet per tweet, alle richiesta dei fan. Ora però si trova in una posizione diversa, deve indossare giacca e cravatta se così si può dire, nelle nuove vesti di Presidente DC Studios.

Preso possesso del ruolo da una manciata di giorni, si deve essere trovato sobissato fin da subito di incombenze, cosa che l’ha portato lontano dai suoi cari fan per alcuni giorni. Una delle ultime highlights erano stati gli auguri di Halloween, con i quali sembrava aver anticipato uno dei primi progetti del nuovo DCU. Ora è tornato per scusarsi, gettare le premesse per il futuro rapporto con i fan e lanciare alcune promesse.

Scrive infatti in una serie di tweet: “Anche la nostra capacità di interagire su Twitter è stata ridotta a causa del carico di lavoro delle nostre nuove posizioni, stiamo ascoltando e siamo aperti a tutto mentre intraprendiamo questo viaggio e continueremo a farlo per i prossimi anni". È la stessa serie in cui ha parlato della possibilità di salvare Legends of Tomorrow e rendere finalmente pubblica la leggendaria Ayer’s Cut di Suicide Squad.

Ma come ultimo tweet aggiunge: "Il nostro obiettivo iniziale è portare avanti la storia, l'elaborazione del nuovo DCU e la creazione della più grande storia mai raccontata in più film, programmi televisivi e progetti animati. Invitiamo tutti i fan DC di tutto il multiverso - e tutti gli altri anche - in questa nuova galassia. Non vediamo l'ora di rivelare di più”.

La sfida è chiara: serie, film e progetti animati tutti collegati a creare un’unica storia, la più grande che si sia mai vista in un universo espanso, più grande persino dei Marvel Studios. Anche se una promessa del genere sarà difficile da rispettare, sentire James Gunn parlare in questi termini ci sta già mandando oltre l’orbita.