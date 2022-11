DCU: James Gunn parla di salvare Legends of Tomorrow e Suicide Squad Ayer's Cut

James Gunn ha sempre mantenuto un rapporto strettissimo coi fan via twtter. E in queste ore, da nuovo Presidente DC Studios, lo sta usando per raccogliere alcune delle più famose richieste dei fan rimaste inascoltate negli ultimi anni, dal rilascio dell'Ayer's Cut di Suicide Squad al salvataggio di Legends of Tomorrow: "Vi ascoltiamo".

L’arrivo di James Gunn sullo scranno del nuovo DC Universe creato appositamente per lui – e per Peter Safran – ha creato nella mente degli spettatori una convinzione che in realtà potrebbe essere ben presto smentita. E cioè che il punto di forza di questa nuova direzione sia proprio la sua anarchia e la sua follia, quando è stata invece proprio la mancanza di organicità a creare tanti probolemi al DC Extended Universe. Detto in altre parole, James Gunn ha ben altro da offrire, in termini di capacità, a Warner Bros. Discovery. E per quanto ci piaccia il suo modo di lavorare, non sceglierà i prossimi film DC come ha scelto la playlist del suo matrimonio con Jennifer Holland.

Oppure no? Un dubbio lo fa sorgere un recente scambio di Gunn via twitter, dove torna dopo il suo più lungo silenzio a causa delle nuove incombenze da gestire. Uno scambio che potrebbe far piacere ad alcuni fan, anche se per molti altri il ruolo di Gunn è cambiato: non sempre potrà accontentare tutti. Ma via twitter scrive: "Ho aperto Twitter alla fine di un lungo weekend creativo per vedere i numerosi tweet su #SaveLegendsofTomorrow e #ReleaseTheAyerCut e il supporto dei fan per altri progetti DC nel corso degli anni”.

Continua poi: “La maggior parte di queste richieste è stata entusiasta e rispettosa. In qualità di nuovi (e primi in assoluto) CEO di DC Studios, Peter e io pensiamo che sia importante riconoscere la vostra importanza, di voi fan, e farvi sapere che ascoltiamo i vostri diversi desideri per i percorsi futuri della DC. Anche se la nostra capacità di interagire su Twitter è stata ridotta a causa del carico di lavoro delle nostre nuove posizioni, stiamo ascoltando e siamo aperti a tutto mentre intraprendiamo questo viaggio e continueremo a farlo per i prossimi anni".

Sempre per rimanere in tema di tweet di Gunn però, l’ultima volta sembrava aver suggerito uno dei primi progetti al vaglio per DCU.