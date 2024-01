DCU, James Gunn metterà fine ai film del DC Universe Animated?

Il DCU di James Gunn inizierà proprio dall'animazione con la serie tv Creature Commandos, in arrivo nel 2024 per la piattaforma di streaming Max, ma dopo la nascita di questo nuovo franchise che ne sarà del famoso DC Universe Animated?

Nel corso di una recente intervista promozionale per il nuovo film Crisi sulle Terre Infinite, i produttori esecutivi Butch Lukic e Jim Krieg hanno svelato di essere all'oscuro dei piani dei DC Studios di James Gunn e Peter Safran, ma la saga potrebbe continuare grazie all'etichetta Elseworlds, la stessa sotto la quale saranno pubblicati film slegati dal DCU come Joker: Folie à Deux di Todd Phillips e The Batman: Parte 2 di Matt Reeves.

"Al momento non sappiamo cosa succederà, ma personalmente credo che opere come Justice Society: World War II potrebbero sicuramente continuare sotto l'etichetta Elseworlds. Immagino che tutto dipenda dalla direzione che vuole intraprendere il DCU. Non possiamo entrare nell’universo di James Gunn, ma il nostro obiettivo, anche prima che James Gunn diventasse responsabile della DC, era quello di avere una struttura di dieci film e poi terminarli. Oltre a questo, quando si tratta di sequel basati su questi film, la decisione spetta a DC e Warner Bros."

Tuttavia in precedenza James Gunn ha chiarito che per guadagnarsi l'etichetta di Elseworlds un progetto deve essere 'eccezionale', perché in futuro il piano principale sarà quello di mettere in produzione solo titoli legati al DCU.

