DCU, James Gunn lancia un indizio clamoroso: sarà QUELLO il primo progetto?

Uno dei nuovi leader dei DC Studios, James Gunn, ha aperto un nuovo profilo personale sul social Mastodon, e non solo: il nostro CEO ha anche aperto la strada a una miriade di teorie e speculazioni riguardo all'immagine appena pubblicata, che raffigura uno storico personaggio della DC Comics.

"Contento di essere qui", scrive Gunn. Lo siamo anche noi, soprattutto dopo l'immagine allegata al post: si tratta di Lobo, l'iconico cacciatore di taglie dei fumetti della DC Comics. Un anti-eroe essenzialmente brutale, egocentrico ed arrogante. Il suo mezzo principale è la violenza senza limiti, nella quale prova assoluto piacere. Un personaggio dark e dalla personalità decisamente forte. Insomma, un profilo chiaramente interessante e adatto per essere un villain senza pari.

E forse potrà esserlo nei prossimi progetti del DCU, anche perché l'immagine scelta da James Gunn non può essere totalmente casuale. Sarebbe anche giusto portare finalmente in vita Lobo, dato che tutti i tentativi testati finora non sono andati a buon fine: HBO aveva promesso una serie animata DC su Lobo, ma di fatto non è mai uscita sulla piattaforma streaming. Andando ancora più indietro nel tempo, si parlava anche di un progetto che vedeva o Jeffrey Dean Morgan o Dave Bautista nei panni del villain. (Per farvi capire, questi sono solamente due dei progetti su Lobo svaniti nel nulla).

In sostanza, è ora per Lobo di entrare nel vivo del DCU, e questa volta senza ripensamenti. Non ci resta che confidare nella foto pubblicata da James Gunn.

Cosa ne pensate? Vi piacerebbe l'idea di un debutto di Lobo nel DCU? Bombardate i commenti con le vostre opinioni!