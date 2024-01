DCU di James Gunn è già in difficoltà? Voci inquietanti dai corridoi Warner Bros

Dopo l'annuncio del passaggio di Superman e Batman al dominio pubblico previsto per il 2035, in queste ore sono emerse nuove inquietanti voci di corridoio relative al DCU di James Gunn, con la situazione dietro le quinte dei DC Studios che non sarebbe delle più felici.

Durante l'episodio di questa settimana del famoso podcast The Hot Mic, lo scooper Jeff Sneider ha affermato che, secondo la sua fonte interna al franchise, il DCU è già un "vero e proprio casino". Il giornalista non ha condiviso ulteriori dettagli, ma ha aggiunto che il livello di difficoltà che starebbe attraversando il progetto è talmente alto che lui stesso è sorpreso che altri organi di stampa non abbiano ancora riferito le voci che gli sono arrivate.

In queste ore Jeff Sneider si è dimostrato particolarmente accurato per quanto riguarda la serie tv Daredevil: Born Again, ma i fan della DC farebbero bene a non perdere subito la calma: del resto, considerando la quantità di lavoro necessaria per costruire un intero universo cinematografico/televisivo praticamente da zero, alcuni inciampi iniziali sono certamente da mettere in conto.

Ricordiamo che la saga del DCU partirà quest'anno con la serie tv Creature Commandos ed esordirà sul grande schermo nel 2025 con Superman: Legacy: tra gli altri progetti già annunciati del "Capitolo 1: Dei e Mostri" ci sono anche Batman: The Brave and the Bold, Supergirl: Woman of Tomorrow, The Authority e Swamp Thing, così come altre serie tv animate e live-action.