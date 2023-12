DCU: James Gunn conferma l'arrivo di Maxwell Lord, ma non sarà un villain?

Nelle scorse ore vi abbiamo segnalato che Sean Gunn sarà Maxwell Lord nella nuova saga DCU creata dal fratello James Gunn, e adesso a seguito di quei rapporti il deus ex machina dei DC Studios è comparso sui social per confermare l'indiscrezione e svelare qualche nuovo dettaglio.

Come potete vedere nel post disponibile in calce all'articolo, a seguito dell'annuncio relativo all'esordio di Maxwell Lord nel DCU James Gunn è comparso sulla sua pagina ufficiale del social network Instagram, pubblicando una serie di immagini tratte dai fumetti DC Comics e dedicate tutte al famoso villain, già interpretato sul grande schermo da Pedro Pascal nel film Wonder Woman 1984. Tuttavia, Gunn ha suggerito che nel DCU Maxwell Lord non sarà un 'semplice' villain, e ha specificato che etichettare come 'cattivo' questo personaggio significa non conoscerlo né fargli giustizia: "Definire Maxwell Lord un cattivo sembra riduttivo. Il modo in cui è stato originariamente interpretato in JLI lo ha reso uno dei miei personaggi preferiti di sempre."

Creato da Keith Giffen, J. M. DeMatteis e Kevin Maguire per la DC Comics, Maxwell Lord IV è apparso per la prima volta in Justice League #1 del maggio 1987): astuto uomo d'affari, Lord ha avuto un ruolo chiave nella creazione di Justice League International, ma durante l'evento Crisi Infinite 'passa al lato oscuro' e uccide Ted Kord, il secondo Blue Beetle, sparandogli alla testa, una svolta che però il team creativo originale non ha mai condiviso...e forse neanche James Gunn.

Ricordiamo che, secondo le ultime notizie, Maxwell Lord sarà soltanto citato nel primo film del DCU Superman: Legacy ma il suo esordio vero e proprio dovrebbe avvenire in seguito.